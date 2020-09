BSF constable final results: परिणाम घोषित, ऐसे देखें पीडीएफ फाइल

BSF constable final results 2020: बीएसएफ कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती परिणाम उत्तर प्रदेश (यूपी) और दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न ट्रेडों के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना परिणाम bsf.nic.in पर देख सकते हैं.

“रोजगार समाचार और बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट (www.bsf.nic.in) में अधिसूचित बीएसएफ में कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के पद पर विभिन्न ट्रेडों के लिए 31.01.2019 के विज्ञापन के आधार पर, चयनित उम्मीदवारों का चयन मेरिट में किया जाता है.

कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के पद पर विभिन्न ट्रेडों में नियुक्ति के लिए अनंतिम रूप से सफल घोषित किया गया.

BSF Constable Result 2020: जानें- कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक bsf.nic.in वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2- 'Recruitment” सेक्शन पर जाएं, फिर 'Results' लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3- 'Final result for selection to the various trades in the post of Constable (Tradesmen) examination in BSF - 2019 (Delhi & UP State) - RA IG HQ FHQ, New Delhi' पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब एक पीडीएफ फाइल दिखेगी, अब डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

स्टेप 5- रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा.