Bihar Board 12th result 2022 Live Updates: कुछ घंटे बाद जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

BSEB Bihar Board 12th Result 2022: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज (बुधवार) बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2022 (Bihar Board 12th Result 2022) जारी करेगा. जिन स्टूडेंट्स ने बिहार बोर्ड (Bihar Board) की 12वीं की परीक्षाएं दी हैं, वे अपने नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (Bihar Board Official Website) biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकेंगे. बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, बिहार बोर्ड 12वीं परिणाम (BSEB Bihar Board 12th Result 2022 Timings) दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे.

बिहार बोर्ड 12वीं की आर्ट्स, साइंस और कॉर्मस स्ट्रीम की परीक्षाओं का आयोजन 1 से 14 फरवरी के बीच में हुआ था. वहीं, बिहार बोर्ड (Bihar Board) 12वीं के प्रैक्टिकल्स 10 जनवरी से 20 जनवरी, 2022 के बीच आयोजित करवाए गए थे. इस बार बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजों का इंतजार (Bihar Board 12th result 2022) 13.5 लाख स्टूडेंट्स को हैं, जिन्होंने परीक्षा के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाया था.

- पिछले साल के नतीजों की बात करें तो बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षाओं में 78.04 फीसदी स्टूडेंट्स को सफलता हासिल हुई थी. इस बार बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट परीक्षा खत्म होने के बाद सिर्फ 29 दिनों के अंदर जारी किया जा रहा है. कॉपियों का मूल्यांकन चेकिंग खत्म होने 6 दिन के अंदर रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं. वहीं, बिहार बोर्ड इस बार भी देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करके फिर से रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. यह तीसरी बार होगा, जब बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट जारी करेगा.

- बिहार बोर्ड के नतीजे आज दोपहर तीन बजे जारी किए जाएंगे. स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ आजतक एजुकेशन को भी देखते रहें. नतीजों के बारे में सबसे पहले यहां जानकारी दी जाएगी.

INTERMEDIATE ANNUAL EXAM, 2022 : Result to be announced on 16.03.2022.