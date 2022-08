AP inter supplementary Result Out: bie.ap.gov.in पर जारी हुए BIEAP 1st, 2nd सप्लीमेंट्री रिजल्ट

bie.ap.gov.in, AP inter 1st, 2nd year supplementary Result 2022 Out: एपी इंटर सप्लीमेंट्री प्रथम और द्वितीय वर्ष परिणाम 2022 घोषित हुआ. बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश ( BIEAP) ने आज, 30 अगस्त 2022 को आंध्र प्रदेश इंटर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए हैं. जो छात्र बोर्ड (बीआईईएपी) द्वारा अगस्त 2022 में आयोजित फर्स्ट व सेकेंड ईयर की परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे बीआईईएपी की आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (AP Inter Supply Result 2022) चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी.

दरअसल, आंध्र प्रदेश बोर्ड ने 03 से 12 अगस्त 2022 तक एपी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आयोजित की थीं. प्रथम वर्ष की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय वर्ष की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की गई थी. जो छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

How to check AP Inter Supply Result 2022: फॉलो करें ये स्टेप्स

स्टेप 1: सबसे पहले BIEAP की आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'IPASE Results 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एग्जाम लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब लॉग इन क्रेडेंशियल्स जैसे हॉल टिकट नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके 'Get Result' पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

BIEAP Inter Result 2022 Direct Link

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट

bie.ap.gov.in

examresults.ap.nic.in

manabadi.co.in