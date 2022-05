AIIMS INI CET 2022 Result Declared: aiimsexams.ac.in पर जारी हुआ एम्स एंट्रेंस रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

AIIMS INI CET Result 2022 Declared: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने जुलाई सत्र के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (AIIMS INI CET 2022) के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार 08 मई 2022 को आयोजित हुए एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए थे वह अब एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. एम्स ने अपनी वेबसाइट पर क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर, कैटेगरी, रैंक और पर्सेंटाइल की लिस्ट जारी की है.

इन कोर्सेज में मिलेगा दाखिला

राष्ट्रीय महत्व का संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET 2022) में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस), डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम), मास्टर्स ऑफ सर्जरी (एमएस), आदि जैसे विभिन्न पोस्टग्रेजुएट (पीजी) या मास्टर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा.

कहां ले सकते हैं एडमिशन?

इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवार, एम्स नई दिल्ली और 11 एम्स के अलावा जोधपुर, पटना, JIPMER पुडुचेरी, PGIMER चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, ऋषिकेश और NIMHANS बेंगलुरु, SCTIMST जैसी किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं. उम्मीदवारों को काउंसलिंग राउंड से गुजरना होगा.

How to Check AIIMS INI CET 2022 Result: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in या finalmdmsmch.aiimsexams.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'List of the qualified candidates in INI-CET July 2022 Session' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां ctrl+f टाइप करें और अपना रोल नंबर सर्च करें.

स्टेप 4: इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

AIIMS INI CET 2022 Result चेक करने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं-