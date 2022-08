Vice President Election 2022: भारत के किस उपराष्ट्रपति की पत्नी विदेशी थीं? जानिए कई बड़े सवालों के जवाब

Know about Vice President Of India: नए राष्‍ट्रपति चुने जाने के बाद अब भारत अपना नया उपराष्‍ट्रपति (Vice President Election 2022) चुनने जा रहा है. जिसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (jagdeep dhankhar) और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) के बीच मुकाबला है. संसद भवन में आज, 6 अगस्त को वोटिंग के बाद देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी द्वारा देश के नए उप राष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी. नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे. आइए जानते हैं देश उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी रोचक बातें.

सवाल: देश में अब तक कितने ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिन्हें दूसरी बार कार्यकाल मिला?

जवाब: अब तक केवल दो उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्हें दूसरी बार कार्यकाल मिला. डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी.

सवाल: देश में अब तक कितने उपराष्ट्रपति हुए?

जवाब: देश में अब तक 13 उपराष्ट्रपति हुए.

सवाल: अब तक कितने उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति भी बने?

जवाब: अब तक 7 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने.

सवाल: कौन से उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं बन सके?

जवाब: गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्ण कांत, भैंरोसिंह शेखावत, हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू.

सवाल: कौन से दो उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो राजनेता नहीं बल्कि नौकरशाह थे?

जवाब: के आर नारायणन और हामिद अंसारी दोनों ही भारतीय विदेश सेवा में थे.

सवाल: अब तक बीजेपी के कितने उपराष्ट्रपति हुए?

जवाब: अब तक बीजेपी के केवल दो ही उपराष्ट्रपति हुए. भैंरोसिंह शेखावत और एम वेंकैया नायडू.

सवाल: ऐसे अकेले उपराष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे और बाद में राष्ट्रपति बने?

जवाब: आर वेंकटरमण

सवाल: ऐसे अकेले उपराष्ट्रपति जो इस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और हार गए?

जवाब: भैंरोसिंह शेखावत

सवाल: ऐसे अकेले उपराष्ट्रपति जिनकी पत्नी विदेशी थीं?

जवाब: के आर नारायणन ने आईएफएस में रहते हुए बर्मी नागरिक मा टिंट टिंट से शादी की थी. जिन्होंने बाद में अपना नाम उषा नारायण रखा.

सवाल: राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका स्थान कौन लेता है?

जवाब: राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका स्थान उपराष्ट्रपति को मिलता है.

सवाल: क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद किसी एक व्यक्ति को मिल सकते हैं?

जवाब: संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ किसी एक ही व्यक्ति को नहीं मिल सकते.