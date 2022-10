How to Deal with Hard Time: कुछ बुरा होने से न हों निराश, इन टिप्स को फॉलो कर बढ़ें आगे

अच्छी और बुरी परिस्थिति से डील करना ही जिंदगी का दूसरा नाम है. बुरा वक्त आपको रोक नहीं सकता और अच्छा वक्त हमेशा के लिए ठहर नहीं सकता. कई ऐसे तरीके हैं, जिनके जरिए हम बुरे काम, बुरे दिन या बुरी परिस्थिति से निकलकर खुद को बेहतर दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. आइये जानते हैं किन बातों का ख्याल रखकर हम बुरी याद को अच्छी उम्मीद में बदल सकते हैं.

Tips to overcome tough times