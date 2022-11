Use of May and Can: May और Can ऐसे मोडल वर्ब हैं जिसके इस्‍तेमाल को लेकर हम अक्‍सर कन्‍फ्यूज़ रहते हैं. May और Can दोनों का उपयोग अनुमति मांगने के संदर्भ में किया जाता है. मगर फिर भी इनके प्रयोग में एक जरूरी फर्क है. आइये जानते हैं कब हमें May इस्‍तेमाल करना होता है और कब Can?

Use of May

May का प्रयोग तब करते हैं जब औपचारिक रूप से कोई अनुमति मांगनी हो. इससे प्रश्‍नवाचक वाक्‍य बनते हैं.

May I use the bathroom?

May I borrow your book for a day?

May I get a piece of cake?

May का इस्‍तेमाल किसी चीज़ की संभावना व्‍यक्‍त करने के लिए भी किया जाता है. जैसे-

It may rain today.

Father may come early today.

आर्शीवाद देने या कामना करने के लिए भी May का इस्‍तेमाल होता है. जैसे-

May God bless you.

May you live long.

Use of Can

Can का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम करने की क्षमता आंकी जाती है.

Can you fix the kitchen light?

Can you pickup the heavy rod?

Rohit can not drive a car.