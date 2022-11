अंग्रेजी लिखते हुए आप भी करते हैं has, have, had की गलती? एक बार में समझें नियम

अंग्रेजी भाषा की जानकारी आजकल बेहद जरूरी होती जा रही है. कई बार आपकी काबिलियत भी आपकी अंग्रेजी के ज्ञान से आंक ली जाती है. ऐसे में जरूरी है इस भाषा पर अपनी पकड़ बनाना. वैसे तो अंग्रेजी सीखना कुछ खास मुश्किल नहीं है, मगर कुछ मौकों पर इसके नियम आपको कन्‍फ्यूज़ कर सकते हैं. अक्‍सर देखा गया है कि अंग्रेजी लिखते समय लोग Has, Have, Had के चुनाव में गलती कर बैठते हैं. तो आइये इसके इस्‍तेमाल के नियम एक बार में समझ लें ताकि आप फिर कभी गलती न करें.

कब होता है Has/Have का प्रयोग

Has और Have दोनो ही वर्तमान यानी Present Tense दर्शाते हैं. इसके इस्‍तेमाल के 4 नियम हैं-

- Has/Have के बाद Noun

- Has/Have के साथ क्रिया की IIIrd form

- Has/Have के साथ Been

- Modal के बाद Have

Has के साथ हमेशा He, She, It, Name आता है जबकि Have के साथ I, We, You, They आता है. जैसे-

He has a chair.

I have a book.

Raman has a pen.

You have a bottle.

Has/Have के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म इस्‍तेमाल होती है तो इसका अर्थ निकलता है कि काम हो चुका है या हो गया है. जैसे-

He has eaten.

I have gone.

Raman has failed.

Has/Have के साथ Been का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ भी काम हो चुका है निकलता है. हालांकि, इसमें वाक्‍य पैसिव वॉयस में होता है और ऑब्‍जेक्‍ट पहले लिखा जाता है. जैसे-

The book has been sold.

You have been informed.

The house has been constructed.

जब Modal के साथ Have का इस्‍तेमाल होता है तो इसका अर्थ भूतकाल यानी Past sense निकलता है. जैसे-

You should have gone.

I may have watched.

कब होता है Had का प्रयोग

अब ध्‍यान रहे कि जहां भी आपने Present में Has/Have का इस्‍तेमाल किया है, वहां Past में Had का इस्‍तेमाल होता है. बाकी सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे. जैसे-

Raman had gone.

I had eaten.

You had failed.