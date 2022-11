कब और कैसे होता है Could, Would, Should का प्रयोग? आसान भाषा में समझें नियम

अंग्रेजी भाषा पर अच्‍छी पकड़ बनाने के लिए ग्रामर की जानकारी होना बेहद जरूरी है. कई बार हम बोलचाल की भाषा तो यूं ही सीख लेते हैं, मगर भाषा का व्‍याकरण नहीं समझते, जोकि बेहद जरूरी है. अक्‍सर देखा गया है कि अंग्रेजी लिखते समय लोग Could, Would और Should के इस्‍तेमाल को लेकर कन्‍फ्यूज़ रहते हैं. आइये आपको बताते हैं कि इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है.

Could

इसका अर्थ होता है 'सका, सकी, सके या पाया, पायी, पाए'. जैसे-

मैं नहीं पहुंच सका.

I could not reach.

घनश्‍याम देख पाया.

Ghanshyam could see.

Could be

इसका अर्थ होता है 'हो सकता है या हो सकता था'. इसमें काम की संभावना व्‍यक्‍त होती है. जैसे-

मैं अस्‍पताल में हो सकता था.

I could be in the hospital.

राघव बीमार हो सकता था.

Raghav could be ill.

Could have

इसका अर्थ होता है 'सकता था, सकती थी या सकते थे. यह किसी चीज की क्षमता को दर्शाता है. यानी ऐसा काम जो किया जा सकता था मगर किया नहीं गया.' जैसे-

तुम मुझे पहले ही बता सकते थे.

You could have told me earlier.

रागिनी कॉलेज जा सकती थी.

Ragini could have gone to the college.

Could have been

इसका अर्थ होता है 'हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे.' जैसे-

तुम एक डॉक्‍टर हो सकते थे.

You could have been a doctor.

मेरा नाम लिस्‍ट में हो सकता था.

My name could have been on the list.

Should

इसका अर्थ होता है 'चाहिए'. इसका उपयोग सलाह, उपदेश या कर्तव्‍य बोध कराने के लिए होता है.

तुम्‍हें पढ़ाई करनी चाहिए.

You should study.

मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए.

I should work hard.

Should be

इसका अर्थ होता है 'होना चाहिए.' जैसे-

तुम्‍हें घर पर होना चाहिए.

You should be at home.

हम सभी को दयालु होना चाहिए.

We all should be kind.

Should have

इसका अर्थ होता है 'न चाहिए था.' इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया. जैसे-

तुम्‍हें मेरे साथ चलना चाहिए था.

You should have come with me.

उसे मुझे पहले बताना चाहिए था.

He should have told me earlier.

Should have been

इसका अर्थ होता है 'होना चाहिए था.' जैसे-

तुम्‍हें एक डॉक्‍टर होना चाहिए था.

You should have been a doctor.

रजत का नाम लिस्‍ट में होना चाहिए था.

Rajat's name should have been in the list.

Would

यह Will का पास्‍ट टेंस यानी भूतकाल है. इसका अर्थ होता है 'गा, गी, गे.' इसका उपयोग तब होता है जब वाक्‍य भविष्‍य से संबंधित हो मगर भूतकाल में कहा गया हो. जैसे-

मैं तुम्‍हें कभी धोखा नहीं दूंगा.

I would never cheat you.

मुझे लगा था कि तुम परीक्षा पास कर लोगी.

I thought that you would pass the exam.

Would be

इसका अर्थ होता है 'रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे.' जैसे-

राजीव आ रहा होगा.

Rajiv would be coming.

वे पढ़ रहे होंगे.

They would be studying.

Would have

इसका अर्थ होता है 'चुका होता या चुका होगा.' इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी कार्य के होने की संभावना तो थी मगर वह किया नहीं गया. जैसे-

मैं अब तक चाय पी चुका होता.

I would have taken tea by now.

गाड़ी समय पर आती तो वह 8 बजे तक पहुंच चुका होता.

If the train had come on time, he would have reached by 8 o clock.

Would have been

इसका अर्थ होता है 'होता, या हो गया होता'. जैसे-

मेरा नाम लिस्‍ट में होता.

My name would have been in the list.

यदि तुम मेहनत करते तो आज एक डॉक्‍टर होते.

If you worked hard, you would have been a doctor today.