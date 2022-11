A, An, The के इस्तेमाल में नहीं होगी गलती, याद कर लें नियम

Use of A, An, The: अंग्रेजी लिखने या बोलने, दोनों में ही एक कन्‍फ्यूजन देखने को मिलता है, वो है Articles का इस्‍तेमाल. आर्टिकल्‍स 3 होते हैं- A, An और The. किसी वाक्‍य में आर्टिकल्‍स A, An और The, संज्ञा यानी noun के पहले लगते हैं. इनके इस्‍तेमाल के कुछ बेसिक से नियम हैं, जिन्‍हें एक बार याद कर लेने के बाद आप दोबारा गलती नहीं करेंगे. तो आइये समझते हैं किस आर्टिकल का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है.

A, An का प्रयोग

A और An का मतलब होता है एक. जब हम किसी चीज के पहले 'एक' कहके बोलते हैं, तो हम A या An लगाते हैं. अब ध्‍यान रहे कि बचपन में हमने A और An का जो नियम पढ़ा है वो थोड़ा कन्‍फ्यूजिंग है. आपने पढ़ा होगा कि जिन noun का पहला लेटर vowel (a,e,i,o,u) है, उनसे पहले An लगाते हैं. असल में, लेटर के प्रयोग की जगह लेटर की आवाज़ पर ध्‍यान दिया जाता है. जैसे umbrella को बोलते हुए अम्‍ब्रेला कहा जाता है, इसलिए इससे पहले An प्रयोग होगा. वहीं University बोलते हुए यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो य की आवाज के चलते A का प्रयोग होता है.

नियम के अनुसार, जिन संज्ञा के उच्‍चारण के समय हिंदी वर्णमाला के 'क से ज्ञ' तक के व्‍यंजन की आवाज आती है, उनसे पहले A का प्रयोग होता है और जिन संज्ञा के उच्‍चारण में 'अ से अ:' तक के स्‍वर की आवाज आती है, उनसे पहले An का प्रयोग होता है. अब कुछ उदाहरण देखते हैं-

An apple is thrown out.

A unit has been taught.

He lost an eye.

अब अगर noun से पहले कोई adjective यानी विशेषण प्रयोग हुआ हो, तो विशेषण के स्‍वर को ध्‍यान में रखकर A या An लगाया जाता है. जैसे-

I have a big apple.

He has a unique ability.

This is an astonishing beginning.

The का प्रयोग

जब हम किसी खास चीज़ या व्‍यक्ति का नाम इस्‍तेमाल करते हैं, तो The का प्रयोग किया गया है. ध्‍यान रखें कि Non specific नाम/वस्‍तु के साथ A, An प्रयोग होता है जबकि specific नाम/वस्‍तु के साथ The का प्रयोग होता है. एक उदाहरण से समझें - I saw a man. The man was crying. पहले वाक्‍य में व्‍यक्ति स्‍पेसिफिक नहीं है, इसलिए a का प्रयोग किया गया है जबकि दूसरे वाक्‍य में उसी व्‍यक्ति की बात की जा रही है जो अब स्‍पेसिफिक है, इसलिए the का प्रयोग किया गया है.

और उदाहरण देखें-

I ate an orange. The orange was sour.

The sun sets in the west.

He is the best batsman in the team.