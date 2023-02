Psychological Tricks: ओवरथिंकिंग से उड़ी रातों की नींद कहीं डुबा न दे आपका करियर! इन 5 तरीकों से मिलेगी मदद

आजकल कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें रात में ओवरथिंकिंग की वजह से अच्छी नींद नहीं आती. रात में अच्छी नींद का असर आपके अगले दिन पर पड़ता है. इससे आपका फोकस बिगड़ता है और आप अपना काम सही ढंग से नहीं करते. काम पर फोकस न होना करियर को बर्बाद कर सकता है. आइए जानते हैं रात में अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं.

X

Overthinking at night might ruin your career (Representational Image)