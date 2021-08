UPSSSC PET 2021 Postpone: उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) प्रदेश में ग्रुप D पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती के लिए इस वर्ष से पहली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्‍ट आयोजित करने जा रहा है. परीक्षा की डेट की घोषणा हो चुकी है और आयोग ने एग्‍जाम एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं. 17 अगस्‍त को वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और परीक्षा 24 अगस्‍त को आयोजित की जानी है. हालांकि, छात्र एग्‍जाम की डेट से संतुष्‍ट नहीं हैं और परीक्षा स्‍थगित करने की मांग उठा रहे हैं.

दरअसल, UPSSSC PET 2021 परीक्षा मंगलवार 24 अगस्‍त को आयोजित की जानी है, जबकि इसी दिन SSC CGL Tier 1 2021 ऑनलाइन एग्‍जाम भी आयोजित किया जाना है. कई छात्र ऐसे हैं जिन्‍होंने इन दोनो एग्‍जाम के लिए आवेदन किया है और उनकी एग्‍जाम डेट्स क्लैश हो रही हैं. छात्रों ने #UPSSSC_PET_DATE_EXTEND हैशटैग के साथ परीक्षा स्‍थगित करने की मांग उठाई है.

#UPSSSC_PET_DATE_EXTEND #UPSSSC_Pet Dates are clashing Please postpone the exam . pic.twitter.com/rhrS1foPQc

Itte prayaso k baawjuud b chnge na ho skii 💔unfortunately I will not able to give PET due to CGL 🙏🏻🙏🏻 @upsssc_pet #UPSSSC_PET_DATE_EXTEND pic.twitter.com/AVqof84fyn