UPSC IAS Preparation: आईएएस ऑफिसर राजेश्वरी बी ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट कर अपना यूपीएससी की तैयारी से जुड़ी किताबों और नोट्स की कुछ तस्वीरें साझा कीं. उन्‍होंने बताया कि उन्‍होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए इन किताबों की मदद ली थी. उन्‍होंने विश्‍व पुस्‍तक दिवस पर ट्वीट कर कहा, "जब मैंने हाल ही में घर का दौरा किया तो मुझे अपनी किताबें और नोट्स मिले जो मैंने अपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़े थे. मैंने उन्हें मेरे पास भेजने के लिए कहा... मुझे 10 कार्टन किताबें डिलीवर हुई. इन्‍हें फिर रिवाइज़ करना अच्‍छा रहेगा... पढ़ना हमेशा हमें सशक्‍त करता है."

Can't claim that I read all these books completely, there are many more books along with these. Some I definitely completed & reread. Some read once.. Some referred as per need, so each has its importance. It depends on the individual too as per their capacity & requirements.