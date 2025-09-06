आज और कल होगी UPSSSC पीईटी परीक्षा 2025, 25 लाख छात्र होंगे शामिल

UPPET 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों के समूह ग (क्लेरिकल) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित UPPET 2025 (Preliminary Eligibility Test) आज और कल यानी 6 और 7 सितंबर को हो रही है. यह कुल 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देंगे. परीक्षा यूपी के 48 जिलों में स्थित 1479 केंद्रों पर हो रही है.

शिफ्ट का समय

इस परीक्षा की टाइमिंग सुबह 10 से 12 बजे और शाम 3 से 5 बजे तक होगी. इस परीक्षा को पास करने वाले ही सरकारी विभागों में निकलने वाली नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे. यह परीक्षा चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. हर शिफ्ट में 6.33 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे.

PET में मिले अंक 3 साल तक मान्य रहेंगे

इस परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. STF की सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया है. STF की टीमों को आगरा, बरेली, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ सहित आसपास के जिलों में तैनात किया गया है. हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कंट्रोल रूम बनाया गया है. सभी कंट्रोल रूम UPSSSC के मास्टर कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी. यूपी के लाखों उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा सरकारी नौकरी की ओर पहला कदम है.

