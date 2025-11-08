scorecardresearch
 

UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, चेक करें लिंक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. अब इस भर्ती के लिए भी सिपाही भर्ती की तरह OTR (One Time Registration) लागू किया गया है. इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को पहले OTR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

कई उम्मीदवार पुलिस विभाग में नौकरी के अवसरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब आपके पास होमगार्ड पद के लिए आवेदन करने का एक शानदार अवसर है. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने राज्य में 45,000 होमगार्डों की प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, भर्ती के लिए पहला और अनिवार्य चरण वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) है, जिसका लिंक अब बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर सक्रिय कर दिया गया है. भविष्य में होमगार्ड या किसी अन्य यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले OTR भरना होगा, क्योंकि OTR के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

किसे OTR भरना होगा?
OTR एक वन-टाइम प्रोफाइल प्रक्रिया है. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही OTR भर लिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, पहली बार आवेदन करने वालों को अभी अपना OTR भरना चाहिए. ध्यान रखें कि आप केवल अपने स्थायी जिले के लिए ही आवेदन कर पाएंगे. जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं या जो पहले किसी नगर पालिका/सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जा चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे.

ओटीआर भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (बाद में नहीं बदली जा सकती)
पहचान प्रमाण - आधार/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट (एक अनिवार्य है)
शैक्षणिक प्रमाण - 10वीं कक्षा की मार्कशीट (डेटा यहीं से भरा जाएगा)
यदि उपलब्ध हो, तो आप अपनी 10वीं कक्षा की जानकारी डिजिलॉकर से लिंक कर सकते हैं; अन्यथा, इसे मैन्युअल रूप से भरें.

ऐसे भरें ओटीआर 

  • सबसे पहले, uppbpb.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर ओटीआर/वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
  • अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें और ओटीपी दर्ज करें.
  • अपनी पहचान और शैक्षिक विवरण (आधार, 10वीं कक्षा) भरें - आप इन्हें डिजिलॉकर विकल्प से लिंक कर सकते हैं.
  • यदि अनुरोध किया जाए तो अपनी फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
  • सबमिट करने के बाद, अपना ओटीआर पंजीकरण नंबर नोट कर लें - यह भविष्य के आवेदनों के लिए उपयोगी होगा.

अधिसूचना और चयन प्रक्रिया
UPPRPB जल्द ही एक विस्तृत भर्ती अधिसूचना और परीक्षा/शारीरिक परीक्षण कार्यक्रम जारी करेगा. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और संबंधित लिखित/ऑनलाइन परीक्षाएं शामिल हो सकती हैं. OTR भरने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना के तुरंत बाद आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए सुझाव
OTR भरने के बाद अपना पंजीकरण नंबर सुरक्षित रखें. जिन उम्मीदवारों ने OTR भर दिया है, उन्हें अपना प्रोफ़ाइल अपडेट कर लेना चाहिए. आवेदन करने से पहले अपने सभी दस्तावेज (आधार, दसवीं और फोटो) स्कैन कर लें. उम्मीदवारों को फर्जी साइटों और अनौपचारिक लिंक से बचना चाहिए; इसलिए, केवल uppbpb.gov.in पर ही अपडेट देखें. इसलिए, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 एक बड़ी और तेज प्रक्रिया है.

---- समाप्त ----
