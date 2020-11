UP NEET Counselling 2020 Registration @upneet.nic.in: उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक ने UP NEET UG काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जा सकते हैं और रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सरकारी और निजी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में MBBS और BDS कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्‍ट्रेशन की लास्‍ट डेट 08 नवंबर, 2020 है. UP NEET 2020 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपये है.

UP NEET Counselling 2020: रजिस्‍ट्रेशन करने का तरीका

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं.

स्‍टेप2: दाएं हाथ के पैनल से, 'रजिस्‍ट्रेशन' पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: पाठ्यक्रम का चयन करें, और अपना रोल नंबर, आवेदन संख्या और कैप्चा दर्ज करें.

स्‍टेप4:आवेदन फॉर्म भरकर लॉगिन करें.

स्‍टेप5: रजिस्‍ट्रेशन के बाद, होमपेज पर वापस जाएं और अगले लिंक पर क्लिक करके रजिस्‍ट्रेशन फीस का भुगतान करें.

ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन 08 नवंबर तक किया जा सकता है जबकि डॉक्‍यूमेंट्स वेरिफिकेशन 06 नवंबर से 09 नवंबर तक किया जाएगा. ऑनलाइन च्‍वाइस फिलिंग 10 नवंबर तक की जाएगी तथा रजिस्‍टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्‍ट 09 नवंबर को जारी होगी. सीट अलॉटमेंट के नतीजे आने के बाद 12 नवंबर से एडमिशन शुरू होंगे. राज्‍य में सरकारी संस्थानों के लिए सिक्‍योरिटी फीस 30,000 रुपये है. निजी मेडिकल सीटों के लिए 2 लाख रुपये और निजी डेंटल चिकित्सा सीटों के लिए शुल्क 1 लाख रुपये है.

