CBSE Board 10th, 12th Exam 2021 Date: शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी है कि वे 31 दिसंबर को CBSE बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स जारी करेंगे. उनके ट्वीट पर बड़ी संख्‍या में छात्रों ने रिप्‍लाई करना शुरू कर दिया है और मांग उठाई है कि परीक्षाएं जुलाई से पहले न कराई जाएं. छात्रों का कहना है कि कोरोना के चलते उन्‍हें तैयारी के लिए पर्याप्‍त समय नहीं मिला है.

ट्विटर पर छात्रों ने शिक्षामंत्री को टैग कर कहा है कि परीक्षाएं स्‍थगित की जानी चाहिए. कुछ छात्रों ने परीक्षाएं अप्रैल-मई तक स्थगित करने के लिए कहा है, जबकि अन्य ने कहा है कि अभी उनका पाठ्यक्रम ही पूरा होना बाकी है. छात्र जुलाई 2021 या उसके बाद परीक्षा आयोजित कराना चाह रहे हैं ताकि परीक्षा की तैयारी के लिए और समय मिल सके.

In my school syallabus was completed in 4 month but honestly I am speaking that I have studied only 10% syallabus we all need time to study plz postpond board exam till April 🙏🥺 other wise so many students will be in depression .postponed it plz🥺🙏 #educationministergoeslive