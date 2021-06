School Reopen: तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि राज्‍य में कोरोना महामारी की घटती रफ्तार को देखते हुए अब स्‍कूल- कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्‍थान 01 जुलाई से खोले जाएंगे. राज्‍य सरकार ने घोषणा की है कि सभी स्‍कूल, जून‍ियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज तथा अन्‍य शैक्षणिक संस्‍थान गुरुवार 01 जुलाई से खोले जाएंगे.

शैक्षणिक संस्‍थानों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए खोला जा रहा है. स्‍कूल में अभी केवल टीचिंग स्‍टाफ को आने की अनुमति होगी तथा अधिकतम 50 फीसदी टीचिंग स्‍टाफ स्‍ट्रेंथ को ही स्‍कूल आने की अनुमति होगी. ऐसा निर्देश शिक्षण संस्‍थानों को दिया गया है ताकि सो‍शल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके. स्कूल-कॉलेज अपने अनुसार टीचर्स को रोटेशन के आधार पर बुला सकेंगे.

Telangana Government orders opening of schools, junior colleges, degree colleges, technical colleges & all other educational institutions in online mode on various digital/TV/T-SAT platforms from July 1. Attendance of teaching staff shall be limited to 50% of total strength.