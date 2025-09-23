SBI PO Mains Result 2025: जल्द जारी होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर का स्कोर कार्ड, यहां करें चेक

SBI PO Mains Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक ने अभी तक SBI PO Mains Result 2025 जारी नहीं किया है. जारी होने पर, मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट sbi.bank.in पर भी देखा जा सकता है. यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे.

कब हुई थी परीक्षा

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी और इसमें 200 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ( Objective question) और 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न (Descriptive question) शामिल थे. वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अवधि 3 घंटे और वर्णनात्मक प्रश्न की अवधि 30 मिनट थी. प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा (अर्थात परीक्षा I, II, III, IV और वर्णनात्मक प्रश्न पत्र) में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे. उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, अनुभागीय कट-ऑफ तय की जाएगी.

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों पर अंक काटे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसका उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 भाग नंबर रूप में काटा जाएगा ताकि सही अंक प्राप्त किए जा सकें. यदि कोई प्रश्न रिक्त छोड़ दिया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर अंक नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई नंबर नहीं कटेंगे.

Advertisement

किन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से, एसबीआई का लक्ष्य प्रोबेशनरी ऑफिसर के 541 रिक्त पदों को भरना है. इनमें से 500 नियमित और 41 बैकलॉग पद हैं.

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 लाइव समाचार: परीक्षा पैटर्न

परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी और इसमें 200 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न शामिल थे. वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अवधि 3 घंटे और वर्णनात्मक प्रश्न की अवधि 30 मिनट थी।

एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट समाचार: यहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए आपको sbi.bank.in पर जाना होगा.

एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट 2025 न्यूज़: रिजल्ट कैसे चेक करें?

एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थियों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

सबमिट पर क्लिक करें और आपका परिणाम दिख जाएगा.

परिणाम की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.

आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

---- समाप्त ----