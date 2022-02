IIT Director Ranjan Banerjee: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT Delhi) के नए निदेशक प्रोफेसर रंजन बनर्जी ने आज 16 फरवरी, 2022 को पदभार ग्रहण किया है. प्रोफेसर रंजन बनर्जी अब IIT दिल्ली के नए निदेशक हैं, जिन्‍होंने प्रोफेसर डॉ रामगोपाल राव का स्थान लिया है. पिछले निदेशक की तरह प्रोफेसर रंजन भी IIT बॉम्बे से हैं. डायरेक्‍टर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, प्रोफेसर बनर्जी ने IIT बॉम्बे में ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में फोर्ब्स मार्शल चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्य किया.

पदभार ग्रहण करते समय प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, "आईआईटी दिल्ली देश के अग्रणी उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है, जो अपने शोध और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. मुझे IIT दिल्ली की टीम की उत्कृष्टता और सामाजिक प्रभाव की यात्रा में नेतृत्व करने का अवसर मिलने पर खुशी हो रही है."

