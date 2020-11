जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में स्वामी विवेकानंद की एक मानवाकार प्रतिमा का अनावरण करेंगे.



जेएनयू कुलपति ने 10 नवंबर को अपने एक आधिकारिक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को शाम 6:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से करेंगे। प्रतिमा का अनावरण स्वामी विवेकानंद पर एक कार्यक्रम से पहले होगा."

Prime Minister Narendra Modi will unveil a life-size statue of Swami Vivekananda at the JNU campus on November 12, via video-conferencing: Jawaharlal Nehru University (JNU) Vice-Chancellor M Jagadesh Kumar

