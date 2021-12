Pariksha Pe Charcha 2022: प्रधानमंत्री करेंगे छात्रों से परीक्षा पर चर्चा, 28 दिसंबर से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

Pariksha Pe Charcha 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' से देश को संबोधित किया. पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का यह 84वां एपिसोड था. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वह 2022 में होने वाली परीक्षा से पहले छात्रों से बातचीत करेंगे.

अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में, पीएम ने कहा, “दोस्तों, मैं हर साल परीक्षाओं पर छात्रों के साथ ऐसे विषयों पर चर्चा करता हूं. इस साल भी मैं परीक्षा से पहले छात्रों के साथ चर्चा करने की योजना बना रहा हूं. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन भी दो दिन बाद, 28 दिसंबर से mygov.in पर शुरू होने जा रहे है. रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक होंगे. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. मैं चाहूंगा कि आप सभी इसमें भाग लें.

Like every year, we will have Pariksha Pe Charcha early next year... #MannKiBaat pic.twitter.com/rBKfH3qVd8