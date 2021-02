CBSE Board 2021 Exam Date Sheet: केन्‍द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पो‍खरियाल निशंक ने 02 फरवरी को CBSE Board 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है मगर अब छात्रों के सामने एक नई परेशानी आ गई है. शिक्षामंत्री ने दिसंबर 2020 में NTA JEE Main 2021 की डेट्स भी जारी की थीं और इसकी डेट्स, बोर्ड एग्‍जाम की डेट्स से क्‍लैश हो रही हैं. केवल CBSE बोर्ड ही नहीं, Karnataka Board की एग्‍जाम डेट्स भी JEE Main 2021 एग्‍जाम से क्‍लैश हो रही हैं.

JEE Main 2021 परीक्षा इस वर्ष 4 बार आयोजित की जानी है. चौथे सेशन की परीक्षा 24 मई से 28 मई तक आयोजित की जाएगी. जारी CBSE Board 2021 डेटशीट के अनुसार, 12वीं के जीव विज्ञान और इकॉनमी के पेपर इसी डेट्स को आयो‍जित किए जाने हैं. 24 मई को ही कर्नाटक बोर्ड का 12वीं का भौतिक विज्ञान का पेपर भी है. ऐसे में छात्र परेशान हैं कि वे दोनो एग्‍जाम के लिए एक साथ कैसे उपस्थित हो सकेंगे.

शिक्षामंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स जारी करने से पहले यह कहा था कि एग्‍जाम डेट्स इस बात को ध्‍यान में रखकर तय की जाएंगी कि वह JEE Main 2021 एग्जाम की डेट्स से क्लैश न हों. मगर जारी डेटशीट में ऐसा नहीं हुआ और चौथे चरण की JEE Main 2021 परीक्षा की डेट्स 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स से क्‍लैश हो गईं.

छात्रों ने ट्विटर के माध्‍यम से शिक्षामंत्री से गुहार लगाई है कि वे क्लैश हो रही डेट्स पर ध्‍यान दें और चौथे चरण की JEE Main 2021 को बोर्ड एग्‍जाम के बाद आयोजित करने का फैसला करें. चूंकि, कम्‍पटीशन एग्‍जाम की डेट कर्नाटक बोर्ड के साथ भी क्‍लैश हो रही हैं इसलिए ऐसा संभव है कि JEE Main 2021 की चौथे फेज की एग्‍जाम डेट्स में ही बदलाव किया जाए. हालांकि, शिक्षामंत्री की तरफ से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.

Sir, As the CBSE Class 12 exams are scheduled during May-Jun 2021, request reschedule JEE MAIN of May 2021 session to mid Jun 2021 as students will get one chance to appear JEE MAIN after their CBSE board exams.