JEE Advanced 2021 Exam Date: केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक गुरुवार 7 जनवरी को लाइव संबोधन करेंगे और इस वर्ष की JEE Advanced 2021 एग्‍जाम की डेट्स जारी करेंगे. इसके साथ ही वे IITs में एडमिशन के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी भी देंगे. लाइव संबोधन शाम 6 बजे से शुरू होगा जिसमें यह सभी जानकारी जारी की जाएंगी.

शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में ट्विटर के माध्‍यम से सूचना दी है. उन्‍होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि वे 7 जनवरी शाम 6 बजे अपने लाइव संबोधन में JEE Advanced 2021 एग्‍जाम की डेट्स घोषित करेंगे और IITs में एडमिशन के संबंध में भी जानकारी देंगे.

Dear Students,



I will announce the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced tomorrow at 6 PM. pic.twitter.com/cJnDVn0QHV