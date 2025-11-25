NLM इस साल करवाएगा चौथा ड्राइंग कॉम्पिटीशन, 3 हजार से ज्यादा बच्चे लेंगे हिस्सा

नोएडा लोकमंच की ओर से चौथी इन्द्रधनुष चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. पिछले तीन वर्षों से आयोजित की जा रही इन्द्रधनुष चित्रकला प्रतियोगिता नोएडा की सबसे व्यापक और समावेशी कला प्रतियोगिताओं में से एक है.

3000 से ज्यादा बच्चे होंगे शामिल

एनएलएम के महासचिव महेश सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष इसमें 120+ स्कूलों से 3000+ प्रतिभागी शामिल होंगे. इस प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि इसमें 10 विभिन्न श्रेणियों के निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, विशेष बच्चे, स्लम क्षेत्र के बच्चे, घरेलू सहायिकाओं के बच्चों शामिल किया जाता है.

300 बच्चों को किया जाएगा

ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम बच्चों में पुरस्कारों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक 30 बच्चों में एक बच्चे को पुरस्कार अवश्य मिले. इस बार लगभग 300 पुरस्कार विभिन्न समूहों और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को प्रदान किए जाएंगे.

इन्द्रधनुष 2025 में नोएडा प्राधिकरण और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ नोएडा लोक मंच के विशेष प्रयास की परिकल्पना यह है कि समावेशी सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए.

यहां आयोजित होगी प्रतियोगिता

चौथे इंद्रधनुष 2025 का आयोजन 29 नवंबर को सेक्टर 33ए स्थित नोएडा हाट के नजदीक शिवालिक चिल्ड्रेन पार्क में किया जाएगा. यह प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी.

