NEET PG के राउंड 2 काउंसलिंग का सीट आवंटन रिजल्ट जारी, इस दिन करना होगा रिपोर्ट

MCC ने नीट पीजी राउंड 2 काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट की घोषणा कर दी है. ये रिजल्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर पोस्ट किया गया है. इसे देखने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic. in पर जाकर देख सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों को राउंड 2 में सीट मिली है, उन्हें 17 से 25 दिसंबर के बीच अपने संबंधित मेडिकल कॉलेज में मौजूद होकर प्रवेश से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी.

चार राउंड में पूरी होगी काउंसलिंग

बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग कुल 4 चरणों में पूरी की जाएगी. राउंड 2 की काउंसलिंग पूरी होने के बाद तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी. इसके बाद स्ट्रे राउंड के जरिए बची हुई सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे. इनसे जुड़ी डेट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

एडमिशन के लिए कितनी सीटें की गई थी एड?

नीट पीजी काउंसलिंग के जरिए एमडी, एमएस और डीएनबी कोर्स में प्रवेश दिया जाता है. वहीं,एडमिशन के लिए पहले 2620 सीटें जोड़ी गई थीं, इसके बाद 135 और सीटों को एड किया गया था. सभी सीटों को मिलाकर इस संख्या 32,215 हो गई है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले MCC के ऑफिशयल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं. होम पेज पर मौजूद नीट पीजी सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद करंट इवेंट में दिए गए रिजल्ट के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें. पीडीएफ खुलते ही आप रिजल्ट देख सकते हैं.

इन तारीखों पर दे ध्यान

राउंड 2 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 17 से 25 दिसंबर तक संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन लेना होगा. इस दौरान सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करें.



