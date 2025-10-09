scorecardresearch
 

Feedback

मध्य प्रदेश: 10वीं पास के लिए निकली 7500 कांस्टेबल पोस्ट... इंजीनियर, PHD होल्डर दावेदार, 9 लाख से ज्यादा आवेदन

मध्य प्रदेश में 7500 कांस्टेबल पदों के लिए 9 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इस भर्ती में इंजीनियर, MBA और PhD धारक भी शामिल हैं, जो इस पद के लिए कतार में हैं. युवाओं का कहना है कि राज्य में स्थायी रोज़गार की कमी के चलते वे योग्यता से नीचे के पदों के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं.

Advertisement
X
कांस्टेबल भर्ती में 50 पीएचडी होल्डर और 12 हजार इंजीनियर शामिल हैं (Photo: ITG)
कांस्टेबल भर्ती में 50 पीएचडी होल्डर और 12 हजार इंजीनियर शामिल हैं (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 में सिर्फ 7500 पदों के लिए करीब 9.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. हैरानी की बात ये है कि इस परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ दसवीं कक्षा (हाईस्कूल) पास है, लेकिन आवेदकों में 52000 पोस्ट ग्रेजुएट, 33,000 ग्रेजुएट, 12,000 इंजीनियर और लगभग 50 पीएचडी धारक शामिल हैं.

भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित होगी. एक सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक.

मध्य प्रदेश के कई शिक्षित युवाओं के लिए कांस्टेबल की परीक्षा किसी भूमिका से ज़्यादा नौकरी की सुरक्षा का प्रतीक बन गई है. उम्मीदवारों का कहना है कि राज्य में स्थायी रोज़गार के अवसर कम हैं, इसलिए डिग्री धारक भी दसवीं स्तर की नौकरियों के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं.

सम्बंधित ख़बरें

एमपी के ड्रग कंट्रोलर का बड़ा खुलासा 
Competition for constable positions in MP among MBA, MSc, and PhD holders!
एक पद पर 13000 आवेदन! MP में कॉन्स्टेबल बनने के लिए मारामारी क्यों? 
Special: Poisonous cough syrup, 26 childrens deaths, questions about the system.
जहरीले कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत, सिस्टम पर सवाल 
विशेष: जहरीले कफ सिरप से 26 मासूमों की मौत, कंपनी डायरेक्टर गिरफ्तार 
Youth's murder captured on CCTV
बर्थडे पार्टी के बाद चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, वारदात CCTV में कैद 

छिंदवाड़ा में एमबीए करने वाली पल्लवी चौकीकर ने बताया कि उन्होंने उपयुक्त नौकरी न मिलने के कारण पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया है. पल्लवी ने कहा कि डिग्री होने के बावजूद मुझे यहां अच्छी नौकरी नहीं मिली, जो नौकरी मिली, वो मध्य प्रदेश के बाहर थी, लेकिन पारिवारिक ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकी. इसलिए मैंने यह फॉर्म भरा.

Advertisement

बैतूल की गणित में एमएससी पास निधि धोटे ने बताया कि एमएससी करने के बाद भी जब मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, तो मेरे पास कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.

वहीं, सीहोर के विजय वर्मा, जिनके पास बीएससी और एमए दोनों डिग्रियां हैं, उनके लिए वजह कुछ अलग रही. उन्होंने कहा कि मेरे गांव में सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है. जब नौकरी निकलती हैं, तो हम खाली नहीं बैठ सकते. भले ही मैं ज़रूरत से ज़्यादा योग्य हूं, लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब है स्थिरता.

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मिली भारी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि देश में बेरोज़गारी कितनी तेजी से बढ़ रही है और सीमित सरकारी पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कितनी ज्यादा हो गई है. कई उच्च शिक्षित उम्मीदवार जब एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं, तो यह भर्ती परीक्षा भारत के रोज़गार बाज़ार में शिक्षा और अवसरों के बीच बढ़ती खाई को उजागर करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement