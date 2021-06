CET 2021: कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की डेटशीट जारी, अगस्त में होगा एग्जाम

Karnataka Common Entrance Test 2021: कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) का आयोजन 28-29 अगस्त को किया जाएगा. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री Dr. Ashwathnarayan ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी KCET 2021 परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. कर्नाटक सीईटी परीक्षा 28 से 30 अगस्त 2021 को राज्य में 500 एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी.

डिप्टी सीएम के मुताबिक 28 अगस्त को बायोलॉजी, मैथेमेटिक्स (Biology, Mathematics) की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. जबकि 29 अगस्त को फिजिक्स , केमिस्ट्री (Physics, Chemistry) और अन्य भाषा के लिए 30 अगस्त को परीक्षा आयोजित होगी.

#KCET2021 test will be held on August 28, 29 and 30 at more than 500 centres across the state.



August 28 - Biology, Mathematics

August 29 - Physics, Chemistry

August 30 - Kannada exam for Gadinadu and Horanadu Kannadigas.



