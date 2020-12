23-26 फरवरी को होंगे JEE Mains के एग्जाम, शिक्षामंत्री ने गिनाए ये नये बदलाव

IIT-Jee Mains 2021 Exam की तारीखों का ऐलान हो गया है. केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक’ ने बुधवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि जेईई मेन्स की परीक्षा 4 सेशन में होगी. पहला सेशन 23 से 26 फरवरी 2021 के बीच होगा. वहीं, अन्य तीन सेशन मार्च, अप्रैल और मई में होंगे.

JEE Main 2021 Notification, Exam Date: केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main 2021) के लिए नोटिफिकेशन जारी कि‍या. उन्‍होंने ट्विटर के माध्‍यम से यह सूचना दी कि JEE Main 2021 के लिए एग्‍जाम 23 से 26 फरवरी को होंगे. उन्होंने बताया कि अब ये परीक्षा चार सेशन और 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, इसके अलावा 15 अंक के ऑप्शनल सवाल में माइनस मार्किंग नहीं होगी. यह सभी जानकारियां शाम 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये जानकारियां साझा कीं.

उन्होंने कहा कि ये परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 4 बार आयोजित की जाएगी. इसमें उम्‍मीदवार अपनी सुविधानुसार किसी भी एक बार शामिल हो सकेंगे.

बता दें कि मंगलवार को, NTA ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया था जिसे कुछ ही देर बाद हटा लिया गया था. NTA का कहना है कि नोटिफिकेशन परीक्षण के उद्देश्य से अपलोड किया गया था इसलिए इसे हटा लिया गया. शिक्षामंत्री के बताए शेड्यूल के अनुसार, JEE Main 2021 परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक आयोजित होगी.

