IMA POP Spring Term 2021: इंडियन मिलिट्री अकादमी की पासिंग आउट परेड जारी, यहां देखें लाइव प्रसारण

इंडियन मिलिट्री अकादमी पासिंग आउट परेड 2021: भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) की स्प्रिंग टर्म 2021 के लिए पासिंग आउट परेड आज 12 जून, 2021 को हो रही है. IMA POP Spring Term 202 चेटवोड ड्रिल स्क्वायर, देहरादून में आयोजित किया जा रहा है. PoP समारोह को Covid-19 महामारी के कारण छोटा कर दिया गया है. पासिंग आउट जेंटलमैन कैडेट्स के माता-पिता और परिवार के सदस्य समारोह में शामिल नहीं हो पाएंोगे. दर्शक इसका सीधा प्रसारण YouTube चैनल "IMA Dehradun POP and Pipping Ceremony June 2021" पर ऑनलाइन देख सकते हैं.

परेड सुबह बारिश की वजह से 2 घंटे देरी से शुरू हुई है. डिप्‍टी कमांडेंट जगजीत सिंह और कमांडेंट हरिंदर सिंह ने परेड की सलामी ली. इसके बाद ले. जनरल आर पी सिंह ने परेड की सलामी ली. परेड के बाद ओथ सेरेमनी में 425 जवान बतौर लेफ्टिनेंट देश की सेवा की कसम लेंगे. इसमें से 341 अधिकारी थल सेना का हिस्‍सा बनेंगे.

#WATCH | Passing Out Parade underway at Indian Military Academy, Dehradun, Uttarakhand



Lieutenant General RP Singh, Western Army Commander, is taking the salute of the parade as reviewing officer pic.twitter.com/7L0bVgRoOU