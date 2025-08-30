ICAI CA फाउंडेशन परीक्षा सितंबर 2025 के एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

ICAI CA Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन परीक्षा के लिए ICAI CA एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है. पंजीकृत उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.



कब होगी परीक्षा

फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4 दो घंटे के होंगे. पहले से पढ़ने का कोई समय नहीं होगा. 5 सितम्बर 2025 (शुक्रवार) को मिलाद-उन-नबी के अवसर पर कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि यह एक अनिवार्य (राजपत्रित) केन्द्रीय सरकारी अवकाश है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एसएसपी आईडी छात्र पंजीकरण संख्या और एसएसपी पासवर्ड की आवश्यकता होगी.



ICAI CA एडमिट कार्ड 2025: कैसे डाउनलोड करें

फाउंडेशन परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.

आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध फाउंडेशन परीक्षा लिंक के लिए ICAI CA एडमिट कार्ड 2025 पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थियों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा.

एडमिट कार्ड की जांच करें और पेज डाउनलोड करें.

आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.



इस दिन होगी ग्रुप 1 की परीक्षा

इस बीच, ग्रुप 1 के लिए अंतिम पाठ्यक्रम परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर, 2025 को और ग्रुप 2 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. ग्रुप 1 के लिए इंटरमीडिएट कोर्स परीक्षा 4, 7 और 9 सितंबर, 2025 को और ग्रुप 2 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी.

