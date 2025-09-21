scorecardresearch
 

Feedback

IBPS RRB Recruitment 2025: रिक्तियों की संख्या में वृद्धि, जानें कब होगी परीक्षा

आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 के लिए रिक्तियों में वृद्धि की गई है. पंजीकरण प्रक्रिया आज, 21 सितंबर, 2025 को समाप्त होगी. 

Advertisement
X
IBPS की वेबसाइट (ibps.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क: SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए ₹175 और अन्य के लिए ₹850 है. (Photo: https://www.ibps.in/)
IBPS की वेबसाइट (ibps.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क: SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए ₹175 और अन्य के लिए ₹850 है. (Photo: https://www.ibps.in/)

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 के लिए रिक्तियों की संख्या में वृद्धि की है. रिक्तियों को बढ़ाकर 13302 कर दिया गया है जो पहले 13217 थी. उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से संशोधित रिक्तियों वाली आधिकारिक अधिसूचना की जांच कर सकते हैं. पंजीकरण प्रक्रिया आज, 21 सितंबर, 2025 को समाप्त होगी. परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा और कॉल लेटर नवंबर/दिसंबर 2025 में डाउनलोड किए जा सकेंगे.

कब होगी परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा नवंबर/दिसंबर में आयोजित की जाएगी और परिणाम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में घोषित किया जाएगा. मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर दिसंबर/जनवरी में जारी किए जाएंगे और परीक्षा दिसंबर या फरवरी में आयोजित की जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को पंजीकरण विवरण दर्ज करना होगा.
4. खाते में लॉग इन करें और आवेदन पत्र भरें.
5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
6. सबमिट पर क्लिक करें और फाइनल पेज डाउनलोड करें.
7. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

सम्बंधित ख़बरें

IBPS भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. ( Photo: ibps.in)
IBPS RRB PO, Clerk 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?  
ibps-exam
IBPS SO मेन्स का स्कोरकार्ड हुआ जारी, जल्द शुरू होंगे इंटरव्यू 
ibps-exam
IBPS ने क्लर्क पद का नाम बदला, अब कहा जाएगा ग्राहक सेवा सहयोगी 
IBPS RRB PO एडमिट कार्ड 2024 जारी। डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक
9000 से ज्यादा रिक्तियों के लिए IBPS PO मेन्स का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक 
IBPS SO प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी, देखें एग्जाम डेट और पैटर्न 

इतना लगेगा आवेदन शुल्क
आईबीपीएस आरआरबी पीओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए ₹ 175 (जीएसटी सहित) और अन्य सभी के लिए ₹ 850 (जीएसटी सहित) है. आईबीपीएस आरआरबी एसओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/डीईएसएम उम्मीदवारों के लिए ₹ 175 (जीएसटी सहित) और अन्य सभी के लिए ₹ 850 (जीएसटी सहित) है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement