IBPS RRB Recruitment 2025: रिक्तियों की संख्या में वृद्धि, जानें कब होगी परीक्षा

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 के लिए रिक्तियों की संख्या में वृद्धि की है. रिक्तियों को बढ़ाकर 13302 कर दिया गया है जो पहले 13217 थी. उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से संशोधित रिक्तियों वाली आधिकारिक अधिसूचना की जांच कर सकते हैं. पंजीकरण प्रक्रिया आज, 21 सितंबर, 2025 को समाप्त होगी. परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा और कॉल लेटर नवंबर/दिसंबर 2025 में डाउनलोड किए जा सकेंगे.

कब होगी परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा नवंबर/दिसंबर में आयोजित की जाएगी और परिणाम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में घोषित किया जाएगा. मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर दिसंबर/जनवरी में जारी किए जाएंगे और परीक्षा दिसंबर या फरवरी में आयोजित की जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2025 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को पंजीकरण विवरण दर्ज करना होगा.

4. खाते में लॉग इन करें और आवेदन पत्र भरें.

5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

6. सबमिट पर क्लिक करें और फाइनल पेज डाउनलोड करें.

7. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

इतना लगेगा आवेदन शुल्क

आईबीपीएस आरआरबी पीओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए ₹ 175 (जीएसटी सहित) और अन्य सभी के लिए ₹ 850 (जीएसटी सहित) है. आईबीपीएस आरआरबी एसओ आवेदन शुल्क एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/डीईएसएम उम्मीदवारों के लिए ₹ 175 (जीएसटी सहित) और अन्य सभी के लिए ₹ 850 (जीएसटी सहित) है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

