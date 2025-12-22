IBPS RRB PO मेन्स 2025 का एडमिट कार्ड जारी, नीचे दिए लिंक से करें चेक

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने RRB PO मेन्स 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार ऑफिसर स्केल-I (PO) की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना हॉल टिकट IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड 21 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. मुख्य परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवार समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.



IBPS RRB PO मेन्स परीक्षा पैटर्न

इस परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की समय अवधि 120 मिनट होगी. प्रश्न पत्र में कुल 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 40 प्रश्न होंगे. इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे सवाल.

और पढ़ें

तर्कशक्ति (Reasoning)

कंप्यूटर ज्ञान

सामान्य ज्ञान

अंग्रेजी या हिंदी भाषा

मात्रात्मक योग्यता

उम्मीदवारों को हर सेक्शन में अलग-अलग कट-ऑफ अंक हासिल करना जरूरी होगा, तभी वे परीक्षा में सफल माने जाएंगे.



IBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले ibps.in वेबसाइट पर जाएं.

होम पेज पर IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें.

नया पेज खुलेगा, जहां लॉगिन डिटेल्स भरनी होंगी.

सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा.

एडमिट कार्ड को ध्यान से चेक करें और डाउनलोड कर लें.

परीक्षा के लिए इसकी प्रिंट कॉपी जरूर रखें.



उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी और निर्देशों के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.

---- समाप्त ----