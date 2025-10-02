IBPS क्लर्क भर्ती 2025 में मिलेगी 10 हजार से ज्यादा नौकरियां, ये होगा परीक्षा का पैटर्न

आईबीपीएस ने 2025 की क्लर्क परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर के हजारों उम्मीदवारों को बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाने का मौका मिलेगा. यह भर्ती प्रक्रिया बैंकिंग क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से देश के 11 प्रमुख बैंकों में रिक्त पदों को भरा जाएगा.

परीक्षा में अब कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में आप लास्ट टाइम टिप्स के जरिए परीक्षा पैटर्न को समझ सकते हैं. ऐसे में अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप इन टिप्स के जरिए उन खास टॉपिक्स पर ध्यान दे सकते हैं, जो आपके लिए जरूरी है. अभ्यर्थी कस्टमर सर्विस एसोसिएट पद के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

कब है परीक्षाएं?

आईबीपीएस के कैलेंडर के मुताबिक, प्रीलिम्स परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर 2025 तथा मेन्स परीक्षा 29 नवंबर 2025 को आयोजित होगी. दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जाएंगी. इस भर्ती के जरिए देश की 11 मुख्य बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट पद की 10,696 रिक्तियां भरी जाएंगी, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में नए युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा.

परीक्षा का पैटर्न

प्रीलिम परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें हर प्रश्न एक नंबर का होगा. एक घंटे की इस परीक्षा के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज पर 30, और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी पर 35-35 मल्टिपल च्वाइस सवाल (एमसीक्यू) पूछे जाएंगे. हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है.

केवल प्रीलिम्न क्लियर करने वाले अभ्यर्थी 29 नवंबर को होने वाली मेन्स परीक्षा के योग्य होंगे. मेन्स परीक्षा दो घंटों के लिए आयोजित होगी. इसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड कम्प्यूटर एप्टिट्यूड पर 60 नंबर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 नंबर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे. इन दोनों सेक्शन्स के लिए 35-35 मिनट का समय दिया जाएगा.

इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड पर 50 नंबर के 35 सवालों के लिए 30 मिनट और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 50 नंबर के 40 सवालों के लिए 20 मिनट मिलेंगे. कुल 200 नंबर की परीक्षा में 155 प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है.

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समय प्रबंधन का अभ्यास करें, ताकि वे सभी सेक्शनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें. परीक्षा में सफलता के लिए सिलेबस के अनुसार तैयारी और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अध्ययन भी लाभकारी रहेगा.

होगी नेगेटिव मार्किंग

क्लर्क भर्ती की दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू है. प्रीलिम्स में हर सही जवाब पर एक अंक मिलेगा, वहीं दोनों परीक्षाओं में हर गलत जवाब पर एक-चौथाई (0.25) अंक काटे जाएंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सोच-समझकर उत्तर दें और केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनमें वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

वेबसाइट पर जाकर Common Recruitment Process For Recruitment of Customer Service Associate in Participating Banks (CRP CSA-XV) पर क्लिक करें. फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि डालें. वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा डालें और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय, और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए होंगे, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

