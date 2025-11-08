scorecardresearch
 

Feedback

Gujarat Board: 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का कार्यक्रम जारी, जानें पूरा शेड्यूल

गुजरात बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. फरवरी 2026 से परीक्षा शुरू हो जाएगी. जानते हैं क्या है बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल.

Advertisement
X
गुजरात बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी (Photo - AI Generated)
गुजरात बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी (Photo - AI Generated)

गुजरात बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. अगले साल यानी 2026 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं. परीक्षाएं 26 फरवरी से 16 मार्च तक आयोजित होंगी.10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का पूरा कार्यक्रम गुजरात बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर जारी कर दिया गया है.

गुजरात बोर्ड की दसवीं की परीक्षा  26 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी, जो 16 मार्च तक चलेगी. 10वीं बोर्ड में वोकेशनल कोर्स के अलावा सभी विषयों के प्रश्नपत्र 80 अंक के रहेंगे. बोर्ड की परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:15 तक रहेगा. दसवीं बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं में 28 फरवरी को विज्ञान, 4 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 6 मार्च को बेसिक गणित, 9 मार्च के दिन स्टैंडर्ड गणित की परीक्षा आयोजित होगी.

26 फरवरी से शुरू होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा
वहीं गुजरात बोर्ड 12वीं विज्ञान स्ट्रीम की परीक्षा का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक का रहेगा. 26 फरवरी से परीक्षा शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी. विज्ञान प्रवाह के मुख्य विषय में 26 फरवरी को फिजिक्स, 28 फरवरी को केमिस्ट्री, 4 मार्च के दिन बायोलॉजी, 9 मार्च को मैथ्स की परीक्षा आयोजित होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Gujarat Board Exams 2025 Guidelines
शुरू हुईं गुजरात बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, स्टूडेंट्स याद रखें ये जरूरी गाइडलाइंस 
STUDENT, Exam, board exam
गुजरात बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, 6 फरवरी से होंगी शुरू 
Board Exam, Board Exam 2025, 10th 12th Board Exam
10वीं-12वीं बोर्ड में नंबर बढ़ाने का मौका, ये बोर्ड लागू करेगा नई नीति 
hijab
गुजरात में हिजाब पर विवाद... बोर्ड परीक्षा में नकाब उतरवाने वाली टीचर को सस्पेंड करने की मांग 
सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2024 के बारे में फर्जी खबरों और अफवाहों के खिलाफ नोटिस जारी किया है
गुजरात बोर्ड एग्जाम कल से, ट्रैफिक में फंसे तो इस नंबर पर करें कॉल 
Advertisement

विज्ञान स्ट्रीम की बात करें तो सभी विषयों की परीक्षा दो हिस्सों में आयोजित होगी. पार्ट-ए में बहुविकल्पीय यानी ओएमआर फॉर्मेट के मुताबिक 50 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 50 मार्क और 60 मिनट दिए जाएंगे. दूसरा यानी पार्ट-बी का प्रश्नपत्र 50 मार्क का रहेगा.

सामान्य स्ट्रीम परीक्षा शाम 3 से 6.15 तक होगी
गुजरात बोर्ड 12वीं सामान्य स्ट्रीम, व्यवसायिक स्ट्रीम की परीक्षा के कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:15 बजे तक बोर्ड की परीक्षा आयोजित होगी. इसके अलावा गुजरात बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली संस्कृत प्रथम की परीक्षा 26 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगी, जिसका समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक का रहेगा. 

संस्कृत मध्यमा की परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित होगी, जिसका समय दोपहर 3:00 से शाम 6:15 बजे तक का रहेगा. गुजरात बोर्ड की फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे है. 

6 दिसंबर तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म
दसवीं बोर्ड, संस्कृत प्रथम, बारहवीं बोर्ड के सामान्य स्ट्रीम, विज्ञान स्ट्रीम, व्यवसायिक स्ट्रीम, UU बेसिक स्ट्रीम तथा संस्कृत मध्यमा के छात्रों को रेगुलर परीक्षा फीस के साथ 6 दिसंबर रात 12 बजे तक गुजरात बोर्ड की वेबसाइट gseb.org पर जाकर परीक्षा फॉर्म भरने है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement