Gujarat Board: 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का कार्यक्रम जारी, जानें पूरा शेड्यूल

गुजरात बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. अगले साल यानी 2026 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं. परीक्षाएं 26 फरवरी से 16 मार्च तक आयोजित होंगी.10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का पूरा कार्यक्रम गुजरात बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर जारी कर दिया गया है.

गुजरात बोर्ड की दसवीं की परीक्षा 26 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी, जो 16 मार्च तक चलेगी. 10वीं बोर्ड में वोकेशनल कोर्स के अलावा सभी विषयों के प्रश्नपत्र 80 अंक के रहेंगे. बोर्ड की परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:15 तक रहेगा. दसवीं बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं में 28 फरवरी को विज्ञान, 4 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 6 मार्च को बेसिक गणित, 9 मार्च के दिन स्टैंडर्ड गणित की परीक्षा आयोजित होगी.

26 फरवरी से शुरू होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा

वहीं गुजरात बोर्ड 12वीं विज्ञान स्ट्रीम की परीक्षा का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक का रहेगा. 26 फरवरी से परीक्षा शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी. विज्ञान प्रवाह के मुख्य विषय में 26 फरवरी को फिजिक्स, 28 फरवरी को केमिस्ट्री, 4 मार्च के दिन बायोलॉजी, 9 मार्च को मैथ्स की परीक्षा आयोजित होगी.

विज्ञान स्ट्रीम की बात करें तो सभी विषयों की परीक्षा दो हिस्सों में आयोजित होगी. पार्ट-ए में बहुविकल्पीय यानी ओएमआर फॉर्मेट के मुताबिक 50 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 50 मार्क और 60 मिनट दिए जाएंगे. दूसरा यानी पार्ट-बी का प्रश्नपत्र 50 मार्क का रहेगा.

सामान्य स्ट्रीम परीक्षा शाम 3 से 6.15 तक होगी

गुजरात बोर्ड 12वीं सामान्य स्ट्रीम, व्यवसायिक स्ट्रीम की परीक्षा के कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:15 बजे तक बोर्ड की परीक्षा आयोजित होगी. इसके अलावा गुजरात बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली संस्कृत प्रथम की परीक्षा 26 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगी, जिसका समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक का रहेगा.

संस्कृत मध्यमा की परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित होगी, जिसका समय दोपहर 3:00 से शाम 6:15 बजे तक का रहेगा. गुजरात बोर्ड की फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे है.

6 दिसंबर तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म

दसवीं बोर्ड, संस्कृत प्रथम, बारहवीं बोर्ड के सामान्य स्ट्रीम, विज्ञान स्ट्रीम, व्यवसायिक स्ट्रीम, UU बेसिक स्ट्रीम तथा संस्कृत मध्यमा के छात्रों को रेगुलर परीक्षा फीस के साथ 6 दिसंबर रात 12 बजे तक गुजरात बोर्ड की वेबसाइट gseb.org पर जाकर परीक्षा फॉर्म भरने है.

