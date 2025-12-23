वित्त मंत्रालय में निकली बंपर भर्ती, 1.5 लाख रुपये तक सैलरी पाने का मौका, जल्द करें अप्लाई

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्रालय में नौकरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर कई पदों पर भर्ती निकाली है. इन नौकरियों में हर महीने 70 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की सैलरी मिलेगी. यह भर्ती वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के तहत की जा रही है. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, वित्तीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुल 57 पद भरे जाएंगे. इन भर्तियों का उद्देश्य नीति बनाने और अलग-अलग परियोजनाओं से जुड़े काम को और मजबूत करना है.

और पढ़ें

क्या होनी चाहिए उम्र

जिनकी उम्र 30 साल से कम है और जिनके पास अर्थशास्त्र, वित्त, आईटी में मास्टर डिग्री, एमबीए (फाइनेंस) या एलएलएम की डिग्री है, वे आवेदन कर सकते हैं. इन्हें 70,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

भर्ती को योग्यता और अनुभव के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है.

सलाहकार (Consultant):

जिन उम्मीदवारों के पास 3 से 5 साल का अनुभव है, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह होगा.

वरिष्ठ सलाहकार (Senior Consultant):

5 से 9 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को 1.20 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.

विशेष कार्यभार सलाहकार:

खास और परियोजना-आधारित कामों के लिए नियुक्त इन पदों पर 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा.

ब्रिक्स से जुड़ी अहम जिम्मेदारी

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध (IER) विभाग भारत की BRICS अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए 6 वरिष्ठ सलाहकारों की भर्ती करेगा. ये सलाहकार बैठकों के लिए नोट्स, बैकग्राउंड दस्तावेज और परिणाम से जुड़े कागजात तैयार करने में मदद करेंगे.

Advertisement

नौकरी की अवधि और शर्तें

चयनित उम्मीदवारों को पहले एक साल के लिए नियुक्त किया जाएगा. अच्छा प्रदर्शन होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी भी पद पर तीन साल से ज्यादा और डीईए में कुल मिलाकर पांच साल से ज्यादा काम नहीं किया जा सकेगा. यह नौकरी पूरी तरह फुल-टाइम होगी. नौकरी के दौरान किसी और काम की अनुमति नहीं होगी. साल में 8 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन महंगाई भत्ता, मकान भत्ता या मेडिकल भत्ता नहीं मिलेगा. आधिकारिक घरेलू यात्रा पर ही टीए-डीए दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया और अंतिम तारीख

सबसे पहले आवेदनों की जांच की जाएगी. इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार mofapp.nic.in/cadre/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025, शाम 5 बजे तक है.

इस लिंक से करें अप्लाई

---- समाप्त ----