NIPUN Bharat: शिक्षा मंत्री निशंक आज करेंगे 'निपुण भारत' कार्यक्रम की शुरुआत, जानिए ये क्यों है खास

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' आज यानी 5 जुलाई को नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिसिएंसी इन रीडिंग विद अंडस्टैंडिंग एंड न्यूमरैसी (NIPUN Bharat) प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे. यह कार्यक्रम नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरैसी का हिस्सा है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्चुअल तरीके से 5 जुलाई को 12 बजे इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे.

क्या है निपुण भारत?

निपुण भारत मिशन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वन के लिए उठाए गए कदमों के तहत अहम कदम है. इसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा. निपुण भारत मिशन का उद्देश्य शिक्षा के साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सुलभ वातावरण बनाना है. मिशन के जरिए प्रयास किया जाएगा कि 2026-27 तक हर बच्चा कक्षा तीन तक पढ़ाई, लिखाई और अंकों के ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल कर सके.

