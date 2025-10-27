दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 के अंतर्गत कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट - ssc.gov.in के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं..आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, मूल रूप से आवेदन विंडो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर, 2025 तक खुली थी.

आयोग की वेबसाइट पर 22.09.2025 को दिल्ली पुलिस परीक्षा, 2025 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु उम्मीदवारों को आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई थी. दिल्ली पुलिस परीक्षा, 2025 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 31.10.2025 [23:00 बजे तक] तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है," वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है.

How To Apply For SSC Delhi Police Constable 2025:

Step 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

Step 2: इसके बाद "अभी पंजीकरण करें" लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: अब SSC OTR पंजीकरण पूरा करें.

Step 4: आवेदन पत्र भरें.

Step 5: अगले स्टेप में शैक्षिक विवरण, संपर्क विवरण दर्ज करें और परीक्षा केंद्र चुनें.

Step 6: अब निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइव फ़ोटो लें.

Step 7: इसके बाद हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि अपलोड करें.

Step 8: SSC आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फ़ॉर्म जमा करें और उसका प्रिंटआउट लें.

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025: आवेदन शुल्क

परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने के इच्छुक उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. हालाँकि, महिला आवेदकों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पात्र भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क माफ है, जो आरक्षण लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं.

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025: पात्रता मानदंड

आवेदकों की आयु 1 जुलाई, 2025 तक 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात केवल वे ही आवेदन करने के पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 2000 और 1 जुलाई, 2007 के बीच हुआ हो.

उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की हो. हालांकि, सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत दिल्ली पुलिस कर्मियों या मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्र-पुत्रियों के लिए, साथ ही दिल्ली पुलिस में बैंडमैन, बिगुल बजाने वाले, घुड़सवार कांस्टेबल, ड्राइवर और डिस्पैच राइडर जैसी भूमिकाओं के लिए शैक्षिक आवश्यकता को कक्षा 11 तक शिथिल किया जा सकता है.

इसके अलावा, पुरुष उम्मीदवारों के पास शारीरिक दक्षता एवं मापन परीक्षा (पीई और एमटी) के समय हल्के मोटर वाहन - मोटरसाइकिल या कार - का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. लर्नर लाइसेंस स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025: वेतनमान

इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति वेतन स्तर-3 के तहत की जाएगी, जिसका वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक होगा. यह वेतन मैट्रिक्स के समूह 'ग' के अंतर्गत आता है.

