मनीष सिसोदिया ने किया 'दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी' का उद्घाटन, जानें क्या हैं विशेषताएं

Delhi Teachers University: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज यानि शुक्रवार 4 मार्च को दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय (Delhi Teachers University) का उद्घाटन किया. यह दिल्ली की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्रशिक्षित और उच्च योग्य शिक्षकों को तैयार करेगी. इसकी एक तस्वीर मनीष ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर की है.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, "मुझे ‘दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय’ का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है. यह दिल्ली का अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित और उच्च योग्य शिक्षकों को तैयार करना है. अरविंद केजरीवाल सरकार का लक्ष्य आज के छात्रों को कल का शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करना है."

It gives me great pleasure to inaugurate the 'Delhi Teachers University.' This is Delhi's first of its kind university that aims to prepare well-trained and highly qualified teachers.@ArvindKejriwal Govt aims to inspire today's students to become tomorrow's teachers. (1/2) pic.twitter.com/HoiicWIVYs