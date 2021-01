पढ़ाई के लिए वापस नहीं लौट पाएंगे भारतीय छात्र, चीन ने नहीं हटाई पाबंदी

दुनिया भर में चल रही महामारी की स्थिति के मद्देनज़र, चीनी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों को वापस जाने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी. चीन में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर छात्रों को सूचित किया के चीनी अधिकारियों ने उनके सख्त महामारी नियंत्रण उपायों का हवाला देते हुए भारत और चीन के बीच किसी भी चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की अनुमति से इनकार कर दिया है. छात्रों को चीन लौटकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

अधिकारियों के साथ पढ़ाई को फिर से शुरू करने के बारे में कहा गया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति का कोई पॉजिटिव विकास नहीं हुआ है." COVID-19 मामलों में दोबारा तेजी आने के बाद अब चीन ने फिर से यात्रा और दूसरे देशों से चीन आने के नियमों को और सख्‍त कर दिया है. उन्होंने कहा कि 02 नवंबर, 2020 से पहले जारी किए गए भारतीय नागरिकों के वीजा निरस्‍त करना, इन नये कड़े नियमों के तहत उठाया गया कदम है.

हालांकि, दूतावास ने सलाह दी है कि भारतीय छात्र चीन लौटने की संभावनाओं के संबंध में किसी भी जानकारी से अपडेट रहने के लिए अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया चैनलों पर नजर रखें. छात्रों को किसी भी अपडेट के लिए अपने संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क में रहने की भी सलाह दी गई है.

