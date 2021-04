School Closed: बेकाबू COVID-19 संक्रमण को देखते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को फैसला लिया कि प्रदेश में हर दिन शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. कर्फ्यू आज 29 अप्रैल को शाम 6 बजे से हर दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा. इसके चलते सभी दुकानों, मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि को हर दिन शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है.

इसके अलावा हर वीकेंड पर शनिवार और रविवार को पूरा कर्फ्यू रहेगा. वीकेंड कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. केवल एसेंशियल सर्विसेज़ को ही इस दौरान खुलने की छूट रहेगी.

'Corona curfew' to be imposed from 6pm, 29th April (till 5am) every day until further orders. All shops, malls, multiplexes etc. to close by 5pm every day. All non-essential activities prohibited during the night curfew: Chandigarh Administration