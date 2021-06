Samagra Shiksha Scheme: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार 13 जून को कहा कि शिक्षा में क्षेत्र में अपनी विभिन्न पहलों को जारी रखने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2021-22 में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए 7,622 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. शिक्षामंत्री ने ट्वीट कर कहा, "मुफ्त टेक्‍स्‍टबुक, यूनिफॉर्म, केजीबीवी चलाने, शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, ICT और डिजिटल एजुकेशन जैसी विभिन्न पहलों की निरंतरता के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2021-22 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 7622 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है."

This money will be used for free textbooks and uniforms, support for teachers salary and in-service training, running of KGBVs, teaching, vocational education, ICT and digital initiatives, etc. (5/5)