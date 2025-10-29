scorecardresearch
 

Feedback

क्या है CBSE की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप? 20 नवंबर तक कर सकेंगे अप्लाई

सीबीएसई ने मेरिट स्कॉलरशिप की आवेदन तिथि बढ़ाने के साथ पिछले साल के विजेताओं के लिए रिन्यूवल पोर्टल भी फिर शुरू कर दिया है. योग्य छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकती हैं.

Advertisement
X
स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. (फोटो-ITG)
स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. (फोटो-ITG)

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने इस बार ‘सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम’ के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है. इस स्कीम का उद्देश्य इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे वे सीबीएसई संबद्धित (affiliated) स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई जारी रख पाएं.

सीबीएसई द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर 20 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

रिन्यूवल पोर्टल भी खुला

सम्बंधित ख़बरें

CBSE Time Table
CBSE Datesheet: परीक्षा की तारीख और छुट्टियों को लेकर स्टूडेंट्स ने उठाए ये सवाल 
CBSE 10वीं बोर्ड के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी. (Photo: Freepik)
CBSE बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित डेटशीट जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल 
CBSE Class 10 12 exam
CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं की Tentative Datesheet, 17 फरवरी से शुरू हो सकते हैं एग्जाम 
75 प्रतिशत से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को साल रिपीट करना होगा. (फोटो-ITG)
CBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बदल दिए ये नियम, जरूर पढ़ लें नई गाइडलाइन 
cbse 2026 rules for marks and attendace exam
CBSE Rules 2026: 75% अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स ज़रूरी 

इसके साथ ही जिन छात्रों को साल 2024 में यह स्कॉलरशिप मिली थी, उनके लिए रिन्यूवल पोर्टल की तिथि भी बढ़ाई गई है. स्कॉलरशिप रिन्यू कराने पर उन्हें वर्तमान सत्र के लिए भी सरकार से सहायता मिलती रहेगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

सीबीएसई की यह मेरिट स्कॉलरशिप अकादमिक श्रेष्ठता को मान्यता देकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है. केवल अपने माता-पिता की इकलौती संतान जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.

यह आवश्यक है कि वे छात्राएं फिलहाल सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 11 या 12 में पढ़ रही हो और उनकी ट्यूशन फीस 10वीं कक्षा के दौरान 2,500 रुपये और 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान 3,000 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा न हो.

Advertisement

इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी नोटराइज्ड स्व-घोषणा (self declaration) उन्हें आवेदन के समय अपलोड करनी होगी.

कैसे करें आवेदन?

छात्राएं इन स्टेप्स को फॉलो करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है-

  1. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर ‘Single Girl Child Scholarship X-2025 REG’ पर क्लिक करें.
  2. SGC-X पर एप्लीकेशन के प्रकार के हिसाब से न्यू या रिन्यूवल को चुनें.
  3. फॉर्म को ध्यान से भरें और आय प्रमाण और स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा वेरीफाईड पहली तिमाही की फीस स्लिप समेत सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  4. फॉर्म जमा कर दें.

क्या है सलेक्शन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया?

नए स्कॉलरशिप के लिए केवल उन उम्मीदवारों का चयन होगा जो शैक्षिक और पारिवारिक आय की सभी जरूरी योग्यताओं को पूरा करते हों. रिन्यूवल के लिए छात्राओं का 11वीं कक्षा में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंकों के साथ 12वीं कक्षा में प्रमोट होना जरूरी है.

सभी आवेदनों उन स्कूलों द्वारा वेरीफाई किए जाने चाहिए जहां छात्र वर्तमान में नामांकित हैं. सीबीएसई का कहना है कि असत्यापित (unverified) आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement