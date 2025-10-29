क्या है CBSE की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप? 20 नवंबर तक कर सकेंगे अप्लाई

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने इस बार ‘सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम’ के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है. इस स्कीम का उद्देश्य इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे वे सीबीएसई संबद्धित (affiliated) स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई जारी रख पाएं.
सीबीएसई द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर 20 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
रिन्यूवल पोर्टल भी खुला
इसके साथ ही जिन छात्रों को साल 2024 में यह स्कॉलरशिप मिली थी, उनके लिए रिन्यूवल पोर्टल की तिथि भी बढ़ाई गई है. स्कॉलरशिप रिन्यू कराने पर उन्हें वर्तमान सत्र के लिए भी सरकार से सहायता मिलती रहेगी.
कौन कर सकता है आवेदन?
सीबीएसई की यह मेरिट स्कॉलरशिप अकादमिक श्रेष्ठता को मान्यता देकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है. केवल अपने माता-पिता की इकलौती संतान जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.
यह आवश्यक है कि वे छात्राएं फिलहाल सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 11 या 12 में पढ़ रही हो और उनकी ट्यूशन फीस 10वीं कक्षा के दौरान 2,500 रुपये और 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान 3,000 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा न हो.
इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी नोटराइज्ड स्व-घोषणा (self declaration) उन्हें आवेदन के समय अपलोड करनी होगी.
कैसे करें आवेदन?
छात्राएं इन स्टेप्स को फॉलो करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है-
क्या है सलेक्शन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया?
नए स्कॉलरशिप के लिए केवल उन उम्मीदवारों का चयन होगा जो शैक्षिक और पारिवारिक आय की सभी जरूरी योग्यताओं को पूरा करते हों. रिन्यूवल के लिए छात्राओं का 11वीं कक्षा में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंकों के साथ 12वीं कक्षा में प्रमोट होना जरूरी है.
सभी आवेदनों उन स्कूलों द्वारा वेरीफाई किए जाने चाहिए जहां छात्र वर्तमान में नामांकित हैं. सीबीएसई का कहना है कि असत्यापित (unverified) आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.