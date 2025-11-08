CAT 2025: IIM कोझिकोड ने जारी की परीक्षा की तारीख, जानें शेड्यूल

CAT 2025: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड ने बताया है कि कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) की परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा देश के करीब 170 शहरों में तीन पालियों (शिफ्टों) में होगी. कैट परीक्षा के जरिए देश के IIMs और शीर्ष बी-स्कूलों में एमबीए और मैनेजमेंट कोर्सेज में प्रवेश मिलता है.

कैसा होगा परीक्षा पैटर्न

CAT 2025 एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी. इसमें तीन सेक्शन होंगे:

VARC – वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन

DILR – डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग

QA – क्वांटिटेटिव एबिलिटी

हर पाली (शिफ्ट) में परीक्षा का पैटर्न एक जैसा रहेगा. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी

कितने शिफ्ट में होगी परीक्षा

शिफ्ट 1 (सुबह): 8:30 से 10:30 बजे तक

शिफ्ट 2 (दोपहर): 12:30 से 2:30 बजे तक

शिफ्ट 3 (शाम): 4:30 से 6:30 बजे तक अभ्यर्थियों को तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा:

शिफ्ट 1 के लिए: सुबह 7:00 बजे

शिफ्ट 2 के लिए: सुबह 11:00 बजे

शिफ्ट 3 के लिए: दोपहर 3:00 बजे

नोट: परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे.

एडमिट कार्ड और परिणाम

एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी किए जाएंगे. आप 12 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाएगा.

