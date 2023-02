Budget 2023 Education: एकलव्य स्कूलों में होंगी 38 हजार से ज्यादा भर्तियां...शिक्षा के क्षेत्र में बजट की बड़ी बातें

Budget 2023 Education: आम बजट 2023-24 में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है. वित्तमंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल (Eklavya Model Residential Schools या EMRS) खोलने की घोषणा की है. इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने पांचवां आम बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है.

PMPBTG विकास मिशन

मौजूदा वित्त वर्ष में ये 7 फीसदी है जबकि साल 2023-24 में 6 से 6.8 फीसदी विकास का अनुमान जताया है. बजट पेश करते हुए हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.

