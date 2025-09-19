scorecardresearch
 

Feedback

BPSC TRE-4 : पटना में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी, आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन की मांग

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अचार संहिता लागू होने से पहले अभ्यर्थियों ने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम -4 (TRE-4) के नोटिफिकेशन की मांग की है. इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की.

Advertisement
X
बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन की शुरुआत की (Photo - ITG)
बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन की शुरुआत की (Photo - ITG)

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा चुनाव से पहले परीक्षा और बहाली की प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं. इसी कड़ी में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अचार संहिता लागू होने से पहले टीआरई-4 का विज्ञापन प्रकाशित यानी नोटिफिकेशन की मांग की है और इसको लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए हैं. 

बिहार की राजधनी पटना स्थित पटना कॉलेज से शुक्रवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बड़ा जुलूस निकाला गया. सैकड़ों युवक-युवतियों के हाथ में तख्तियां और बैनर थे, जिसमें लिखा - जल्द से जल्द टीआरई-4 का विज्ञापन निकालो, अचार संहिता से पहले टीआरई-4 का विज्ञापन प्रकाशित हो, 1 लाख 20 हजार से अधिक सीटों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो.

 

सम्बंधित ख़बरें

BPSC exam
BPSC 71th परीक्षा 13 सितंबर को होगी, 912 परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी 
BPSC Launched Nwe Website For Candidates (Image: META AI)
BPSC की नई वेबसाइट लॉन्च, अब बिहार के कैंडिडेट्स को यहां मिलेगी सारी जानकारी 
BPSC protest lathicharge
पटना में BPSC TRE-3 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, बेहोश हुई महिला, ये हैं मांग 
VIDEO: पटना में भारी बवाल, BPSC कैंडिडेट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज  
BPSC 70th prelims Exam Result
BPSC 70th PT रद्द और री-एग्जाम की मांग पटना HC में खारिज, अब SC जाएंगे अभ्यर्थी! 

राज्य में बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है. अभी सूबे में विधानसभा चुनाव होने वाले  हैं. अगर चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञापन नहीं निकाला जाता है तो परीक्षा अगले दो महीने तक के लिए टल जाएगी. क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षा का विज्ञापन नहीं निकल पाएगा. 

पटना कॉलेज से शुरू हुआ आंदोलन
 आचार संहिता से पहले TRE-4 का विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग को लेकर ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने  पटना कॉलेज से बड़ा जुलूस निकाला. इसमें सूबे के अलग-अलग जिलों से आए हजारों शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए. हाथों में तख्तियां और बैनर लिए शिक्षक अभ्यर्थी 1 लाख 20 हजार सीटों के लिए टीआरई-4 परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है.

Advertisement

BPSC की ओर से आयोजित की जानी वाली TRE-4 का विज्ञापन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है. कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाए. इससे पहले बहाली का विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की जा रही है. ताकि, यह प्रक्रिया लंबे समय के लिए फिर से न अटक जाए.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement