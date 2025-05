बिहार के 76000 स्कूलों में होगी शिक्षकों की भर्ती, BPSC जल्द निकालेगा नोटिफिकेशन, ऐसे कर सकेंगे आवेदन

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार जल्द ही दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 70 हजार से अधिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करेगी. यह नियुक्ति राज्य के लगभग 76,000 सरकारी स्कूलों में की जाएगी, जहां पर विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक तैनात किए जाएंगे.

BPSC के जरिए होगी नियुक्ति

शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि इस भर्ती प्रक्रिया को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से संचालित किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने इस बहाली का पूरा प्रस्ताव और दिशा-निर्देश बीपीएससी को भेज दिया है. अब बीपीएससी जल्द ही इसका औपचारिक विज्ञापन जारी करेगा. यह प्रक्रिया TRE 3.0 की तर्ज पर आयोजित की जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा और दस्तावेजों की जांच शामिल होगी.

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

जैसे ही बीपीएससी द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [bpsc.bih.nic.in](http://bpsc.bih.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती में सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि विशेष शिक्षकों को 10 साल की अतिरिक्त छूट देते हुए यह सीमा 47 वर्ष तय की गई है.

सिलेबस और परीक्षा पैटर्न

इस बार भर्ती परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्राथमिक विद्यालयों के लिए परीक्षा का सिलेबस SCERT (State Council of Educational Research and Training) पर आधारित होगा.माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए परीक्षा का सिलेबस NCERT (National Council of Educational Research and Training) पर आधारित होगा. इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप तैयारी करनी होगी.

रिपोर्ट- शुभम लाल