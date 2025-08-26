क्या अमेरिका में OPT पर भी लग जाएगा बैन? क्या है ये, जिससे लाखों भारतीयों पर पड़ेगा असर

हाल ही में अमेरिका में H.R. 2315 नाम का एक बिल पेश हुआ है. इसमें कहा गया है कि OPT को खत्म किया जाए, ताकि नौकरियां अमेरिकी छात्रों को मिलें, न कि विदेशी छात्रों को. अगर OPT पर रोक लगती है तो सबसे ज्यादा असर भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ेगा. हर साल हज़ारों भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने जाते हैं. उनकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि पढ़ाई के बाद कुछ साल वहां काम करके अनुभव और कमाई करेंगे. अगर OPT बैन हुआ तो पढ़ाई पूरी करते ही उन्हें या तो वापस लौटना पड़ेगा.

क्या है OPT (Optional Practical Training)

OPT (Optional Practical Training) एक प्रोग्राम है, जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विस (USCIS) के जरिए दिया जाता है. जिसके तहत अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्र (जैसे भारतीय) अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 से 3 साल तक अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं. ज्यादातर इंजीनियरिंग, आईटी और मैनेजमेंट पढ़ने वाले भारतीय छात्र इसका फायदा उठाते हैं.

सिर्फ अमेरिकी युवाओं को मिलेगी नौकरी

यह बिल OPT को खत्म करने की कोशिश करता है और इसका उद्देश्य अमेरिकी छात्रों को प्राथमिकता देना है. इस बिल के अनुसार, OPT को खत्म कर नौकरी के रास्ते सिर्फ अमेरिकी युवाओं के लिए खुले रहें. कुछ अमेरिकी नेता और संगठन मानते हैं कि OPT की वजह से अमेरिकी युवाओं की नौकरी छिन रही है.

क्या सच में बैन लगेगा?

आपको बता दें कि अमेरिका में अभी सिर्फ बिल पेश किया गया है, इसे अब तक पास नहीं किया गया है. OPT को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में लाखों विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं और उनकी फीस से विश्वविद्यालय चलते हैं. बड़ी टेक कंपनियां (जैसे Google, Microsoft) भी OPT छात्रों को नौकरी देती हैं. अगर OPT खत्म हुआ, तो अमेरिका आने वाले छात्रों की संख्या घट सकती है.

इसका असर भारतीयों पर क्यों पड़ेगा?

भारत से हर साल लाखों छात्र अपने करियर को नई ग्रोथ देने के लिए अमेरिका पढ़ाई करने जाते हैं. इनमें से ज्यादातर छात्रों की नौकरी OPT के जरिए लगती है. अगर OPT पर बैन लगा दिया गया तो भारतीय छात्रों को नौकरी मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी और हो सकता है कि उन्हें भारत भी लौटना पड़े.

SPT क्या होता है?

SPT का मतलब होता है Substantial Presence Test- यह एक टैक्स संबंधी नियम है जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में कितने दिनों तक है यह आधार होकर वह टैक्सपेयर है या नहीं. F-1, J-1 छात्रों पर 5 साल तक इसका असर नहीं होता. आपको बता दें कि SPT केवल टैक्स उद्देश्यों के लिए होता है, इसका OPT से कोई संबंध नहीं है.

OPT का फायदा क्या है...

अगर OPT रहेगा तो विदेशी छात्र पढ़ाई के बाद 1–3 साल नौकरी कर पाएंगे.

अमेरिकी कंपनियों को टैलेंट आसानी से मिलेगा.

भारतीय छात्रों की संख्या अमेरिका में बनी रहेगी.

अमेरिका की यूनिवर्सिटी को ज़्यादा फीस और फंडिंग मिलती रहेगी.

अगर OPT पर बैन लग गया तो...

पढ़ाई पूरी करते ही छात्रों को भारत लौटना पड़ सकता है.

अमेरिकी टेक कंपनियों को टैलेंट की कमी हो सकती है

भारतीय छात्रों का रुझान अमेरिका जाने में कम होगा

sयूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों से कम फीस मिलेगी

