कहीं आप अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे गिल्ट पेरेंटिंग? जिसमें प्यार कम, पछतावा ज्यादा होता है

गिल्ट पेरेंटिंग यानी वो पैरेंटिंग जिसमें मां-बाप अपने बच्चे के लिए चीजें इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बच्चे के साथ उतना वक्त नहीं बिता पा रहे जितना चाहिए था. कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चे से ज्यादा सख्त हो गए थे, चिल्ला दिए थे या उसका दिल दुखा दिया था.

what is guilt parenting (Representational image from Pexels)