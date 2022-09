घर में है डॉगी और ऑर्गनाइज करने जा रहे हैं पार्टी? इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं होगी परेशानी!

Organise Party having dog in your house: डॉग पालना लोगों को बहुत पसंद होता है. कई डॉग लवर्स हजारों रुपये खर्च करके महंगी ब्रीड्स का डॉग घर लाते हैं और हर महीने भी हजारों रुपये उन पर खर्च करते हैं. लेकिन हाल के दिनों में कई जगह हुईं डॉग अटैक्स की घटनाओं ने डॉग ओनर्स को परेशान कर दिया है. लोग भी कुत्तों से डरने लगे हैं. ऐसे में कई बार जब जिनके घर पर कुत्ते पले होते हैं और उनके यहां किसी पार्टी का आयोजन होता है तो लोग जाने से डरते हैं. यदि आपके घर पर भी डॉग है और आप किसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. इससे आपकी पार्टी में आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी.

पार्टी से पहले अपने कुत्ते को भरपेट खिलाएं

जिस दिन पार्टी हो, उस दिन अपने डॉगी को भरपेट खाना खिलाएं. नहीं तो यह हो सकता है कि वह पार्टी वाली जगह आकर मेहमानों के सामने बैठ जाए और खाने की डिमांड करने लगे. हालांकि, यह आपकी ट्रेनिंग पर भी निर्भर करता है कि मेहमानों के सामने आपका कुत्ता खाने की डिमांड करता है या नहीं, लेकिन यदि वह भूख होगा तो पार्टी में खाने की मांग की संभावना अधिक बढ़ जाएगी. ऐसे में इस स्थिति से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने डॉग को भूखे पेट नहीं रखें.

पार्टी से पहले घर को पूरी तरह साफ कर लें

घर में यदि कुत्ता है तो चाहे आप कितनी भी सफाई क्यों नहीं रखें, गंदगी तो फिर भी बाकी ही रह जाएगी. कुत्तों के बाल भी बहुत झड़ते हैं और यदि पार्टी से पहले आपने साफ-सफाई नहीं की तो फिर वह आपकी पार्टी को फीका बना सकते हैं. ऐसे में जब भी पार्टी आयोजित करें, तो उससे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने घर की दीवारों, किचन, फ्लोरिंग आदि को खूब अच्छे से साफ किया हो. एक बाल का टुकड़ा भी पार्टी में खुशनुमा माहौल को खराब कर सकता है.

फर्नीचर से डॉग को रखें दूर

डॉग लवर्स अपने डॉगी को हमेशा ही किसी बच्चे की तरह ही मानते हैं. कई लोग तो डॉग्स के नाम भी इंसानों जैसे ही रखते हैं. ये डॉगी भी अपने मालिक के बेड पर ही सोते हैं और सोफे पर बैठते हैं. कई बार सोफे पर बैठने से उसके बाल सोफे में लगे रह जाते हैं. यदि आपके घर में पार्टी है तो फिर आप सोफे समेत पार्टी वाली जगह पर रखे गए फर्नीचीर्स को अच्छी तरह से वैक्यूम क्लीनर के जरिए से साफ कर लें.

पार्टी में आने वाले गेस्ट को दें जानकारी

कई बार लोग अपने घर में कुत्तों को पालते तो हैं, लेकिन उनके बारे में पार्टी में आने वाले मेहमानों को जानकारी नहीं देते हैं. वे किसी और कमरे में उसे कई घंटों तक बंद रखते हैं. लेकिन यह तरीका सही नहीं है. दरअसल, लंबे समय तक अपनों से दूर रहने की वजह से आपका डॉगी परेशान हो सकता है. वहीं, यह तरीका सही रहेगा कि आप जब भी पार्टी आयोजित करें तो घर आने वाले मेहमानों को पहले ही यह बता दें कि आपके घर में डॉगी है. इससे मेहमान किसी भी परस्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेगा.

डॉगी को दें चबाने वाले टॉयज

अपने कुत्ते को शांति से अपने कब्जे में रखने का एक शानदार तरीका उन्हें चबाने वाले खिलौने प्रदान करना है. पार्टी से पहले उन्हें चबाने वाले टॉयज देकर एक जगह पर बांध सकते हैं. इससे वे उसी में बिजी रहेंगे और उनका मन पार्टी में और उसमें आने वाले मेहमानों की ओर नहीं जाएगा. ऐसे में लंबे समय तक चलने वाली पार्टी में आप आराम से अपने मेहमानों के साथ आनंद उठा सकेंगे.